Ізоляція людей, тест-системи, гаряча лінія. МОЗ готується до коронавірусу

Громадянам України, яких планують евакуювати з міста Ухань, запропонують ізоляцію.

Про це на прес-брифінгу сказав генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський.

"Точні дати прибуття українців невідомі, лише розробляється план евакуації та логістики.

Людям буде запропонована ізоляція в закладах, визначених МОЗ, але чи це буде на території аеропорту, чи на іншій території, наразі сказати важко", – каже він.

Наразі планується евакуація 60 громадян, які перебувають у місті Ухань.

Це місто найбільше постраждало від спалаху.

Андрій Скіпальський каже, що наразі запрацювала гаряча лінія, яка зорієнтована на професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які можуть зустрітися з цієї проблемою.

Проте зателефонувати на лінію може будь-яка людина за номером 0800 50 58 40.

Також в найближчі дні очікують тест-системи, які допоможуть спеціалістам у діагностиці вірусу.

Вони вже на митній території України, каже генеральний директор.

Він каже, що цих тест-систем вистачить для діагностики 25-30 випадків вірусу.

"Також є домовленості з ВООЗ про додаткову постачу цих систем, що покращить можливості діагностики", - додає генеральний директор.

Наразі у 11 пацієнтів, який госпіталізували з підозрою на новий коронавірус не підтверджено захворювання.

Ще двоє очікують результатів тестів до вечора 5 лютого.



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