Коронавірус: що розповідають українці, які живуть у Китаї, та де шукати правдиві дані

Здається, що спалах нового коронавірусу в Китаї зараз обговорює увесь світ.

В таких умовах легко дійти паніки та почати вірити фейкам і дезінформації.

Сумнівні джерела поширюють фейки і новини про мільйони хворих та сотні тисяч померлих.

Здається, що спалах нового коронавірусу в Китаї зараз обговорює весь світ.

Фото leungchopan/Depositphotos

Що насправді відбувається в Китайській народній республіці загалом, та місті Ухань, зокрема?

Про що розповідають люди, які там живуть?

"Українська правда. Життя" зібрала інформацію з перших вуст.

Також надаємо перелік сайтів, де ви зможете знайти правдиву інформацію щодо поширення коронавірусу.

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Світлана Дзюма, танцюристка, проживає в місті Вейфан, провінція Шандунь:

"Ми зараз з родиною знаходимось в селі у батьків мого чоловіка.

Дійсно, в'їзд в село перекритий. Люди не можуть до нас заїхати, але ми можемо спокійно виїхати до себе додому.

Чому закрили місто Ухань? Це абсолютно крута реакція, тому що попереду китайський Новий рік, а це величезне скупчення народу. Тому задля безпеки громадян було вирішено закрити місто на карантин.

Зараз Китай зреагував набагато швидше, ніж у 2002 році, коли в країні була схожа епідемія.

На всіх станціях та вокзалах стоять працівники медичних служб. Вони перевіряють температуру тіла людей. Якщо якісь підозри на підвищення температури тіла, то людину направляють в лікарню на аналізи".

Світлана Дзюма. Фото Facebook

Українець Віталій Клаак з Хмельницького проживає в місті Гуанчжоу, яке знаходиться у червоній зоні та на карантині.

Він пише у своєму пості в Інстаграм, що зачинено все. Працюють лише аптеки, але знайти там медичні маски чи антисептики наразі неможливо.

"Відчинені лише деякі місця, але це вже нелегально. Коли заходиш в метро, перевіряють температуру, або стоїть інфрачервона камера, яка реагує на тепло", – пише він.

Клаак додає, що спецслужби Китаю вважають, що це лише початок епідемії. Паніки серед людей немає.

Христина Лесюк, студентка, вивчає китайську мову, місто Ліньї, провінція Шандунь:

"У моєму місті дуже дослухаються до порад: всі носять маски, на вулицях майже немає машин, зустріти людей можна лише в супермаркеті. В аптеках розкуповують маски.

Якщо не в аптеці, то ціна за маску може бути 50-80 юанів (понад 170 гривень). Є відео, де на тлі паніки, намагаються перепродати використані маски", – розповідає дівчина.

Громадянам в Китаї надають ті ж рекомендації, що й в інших країнах світу.

Застосовувати прості заходи для попередження інфекції – мити руки та добре готувати мясо.

Христина Лесюк. Фото Facebook

Лілія Мокляк, студентка, навчається в Пекіні.

"Великі мережі супермаркетів відкриті й повні їжі, ціни адекватні, тому не голодуємо.

У перші дні у декількох магазинах не було масок, але знайшли в аптеці за підвищеними цінами. Зараз маски можна купити скрізь.

Китайська соціальна мережа Wechat повна фейкових новин, що спочатку викликало паніку. Зараз ввели кримінальну відповідальність за розповсюдження такої інформації, та і люди навчилися фільтрувати.

Також мені довелося побувати у Пекінській місцевій лікарні декілька днів тому (не через вірус). Там також я ажіотажу не побачила. І черг, як таких немає".

Лілія Мокляк. Фото Facebook

Де шукати інформацію про коронавірус

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний міжнародний стан через поширення нового вірусу світом.

Це означає в тому числі, посилену боротьбу з дезінформацією.

Наводимо перелік ресурсів, які допоможуть знайти правдиву інформацію про спалах:

✅ Спеціальна сторінка на сайті ВООЗ, де можна знайти спростування міфів, рекомендації мандрівникам та звіти щодо ситуації. ✅ Сторінка Центру з контролю захворювань США, яку теж присвятили тому, щоб сповіщати про ситуацію про вірус. ✅ Інтерактивна карта, яку підтримує дослідницький проєкт CISAID. Тут вся інформація про кількість хворих, померлих та тих, хто одужав. Дані збираються з декількох джерел: ВООЗ, Центр контролю захворювань США та Національна комісія з охорони здоров'я Китаю. ✅ Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

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