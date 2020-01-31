Коронавірус: що розповідають українці, які живуть у Китаї, та де шукати правдиві дані

Здається, що спалах нового коронавірусу в Китаї зараз обговорює увесь світ.
В таких умовах легко дійти паніки та почати вірити фейкам і дезінформації.
Сумнівні джерела поширюють фейки і новини про мільйони хворих та сотні тисяч померлих.
|Здається, що спалах нового коронавірусу в Китаї зараз обговорює весь світ.
Фото leungchopan/Depositphotos
Що насправді відбувається в Китайській народній республіці загалом, та місті Ухань, зокрема?
Про що розповідають люди, які там живуть?
"Українська правда. Життя" зібрала інформацію з перших вуст.
Також надаємо перелік сайтів, де ви зможете знайти правдиву інформацію щодо поширення коронавірусу.
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Світлана Дзюма, танцюристка, проживає в місті Вейфан, провінція Шандунь:
"Ми зараз з родиною знаходимось в селі у батьків мого чоловіка.
Дійсно, в'їзд в село перекритий. Люди не можуть до нас заїхати, але ми можемо спокійно виїхати до себе додому.
Чому закрили місто Ухань? Це абсолютно крута реакція, тому що попереду китайський Новий рік, а це величезне скупчення народу. Тому задля безпеки громадян було вирішено закрити місто на карантин.
Зараз Китай зреагував набагато швидше, ніж у 2002 році, коли в країні була схожа епідемія.
На всіх станціях та вокзалах стоять працівники медичних служб. Вони перевіряють температуру тіла людей. Якщо якісь підозри на підвищення температури тіла, то людину направляють в лікарню на аналізи".
|Світлана Дзюма. Фото Facebook
Українець Віталій Клаак з Хмельницького проживає в місті Гуанчжоу, яке знаходиться у червоній зоні та на карантині.
Він пише у своєму пості в Інстаграм, що зачинено все. Працюють лише аптеки, але знайти там медичні маски чи антисептики наразі неможливо.
"Відчинені лише деякі місця, але це вже нелегально. Коли заходиш в метро, перевіряють температуру, або стоїть інфрачервона камера, яка реагує на тепло", – пише він.
Клаак додає, що спецслужби Китаю вважають, що це лише початок епідемії. Паніки серед людей немає.
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Как мы здесь в Китае 🦠 У меня ещё такого не было, просмотры моих стори перевалили за 12 К. Директ разрывается от вопросов. Танися «говорят на китайском)» Сейчас все расскажу. Я живу в городе Гуанчжоу который сейчас находится в красной зоне, город поставлен на карантин. Закрыто все, открыты аптеки в которых повязок на лицо и спирт чтоб промыть руки не найдёшь. Открыты некоторые места но это уже нелегально. Сейчас в Китае н/г в такие дни на улицах не пройдёшь в полном смысле этого слова миллионы людей празднуют. На данный момент улицы пусты в метро иногда увидишь пару человек. Если ты заходишь в метро у тебя проверяет температуру либо на входе стоит инфракрасная камера, которая реагирует на тепло. Спецслужбы в Китае говорят что сейчас только начало эпидемии что в начале февраля ожидается сильная вспышка инфицированных по всему Китаю, так как симптомы проявляются через 10 ~ дней. Про жителей Ухана! В этом городе был животный нелегальный рынок где продавалось много животных, чтоб их есть... Кроме этого в этом городе есть супер суп из летучей мыши 🦇... Конечно власти не скажут в новостях такие вести. Короче говоря эти дебилы жрали хрен знает что и заразили весь Китай... Сейчас больницы забиты потому что куча людей в панике и если кто за закашлял он думает что он скоро умрет, вот и бежит в поликлинику. В Ухане сейчас строят дополнительную поликлинику со сроком 6 дней. 🦠 Задавайте вопросы 🦠 #коронавирус #коронавирус2020 #китай #китайскийновыйгод #явкитае #вирус #coronavirus #china🇨🇳 #china
Христина Лесюк, студентка, вивчає китайську мову, місто Ліньї, провінція Шандунь:
"У моєму місті дуже дослухаються до порад: всі носять маски, на вулицях майже немає машин, зустріти людей можна лише в супермаркеті. В аптеках розкуповують маски.
Якщо не в аптеці, то ціна за маску може бути 50-80 юанів (понад 170 гривень). Є відео, де на тлі паніки, намагаються перепродати використані маски", – розповідає дівчина.
Громадянам в Китаї надають ті ж рекомендації, що й в інших країнах світу.
Застосовувати прості заходи для попередження інфекції – мити руки та добре готувати мясо.
|Христина Лесюк. Фото Facebook
Лілія Мокляк, студентка, навчається в Пекіні.
"Великі мережі супермаркетів відкриті й повні їжі, ціни адекватні, тому не голодуємо.
У перші дні у декількох магазинах не було масок, але знайшли в аптеці за підвищеними цінами. Зараз маски можна купити скрізь.
Китайська соціальна мережа Wechat повна фейкових новин, що спочатку викликало паніку. Зараз ввели кримінальну відповідальність за розповсюдження такої інформації, та і люди навчилися фільтрувати.
Також мені довелося побувати у Пекінській місцевій лікарні декілька днів тому (не через вірус). Там також я ажіотажу не побачила. І черг, як таких немає".
|Лілія Мокляк. Фото Facebook
Де шукати інформацію про коронавірус
30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний міжнародний стан через поширення нового вірусу світом.
Це означає в тому числі, посилену боротьбу з дезінформацією.
Наводимо перелік ресурсів, які допоможуть знайти правдиву інформацію про спалах:
✅ Спеціальна сторінка на сайті ВООЗ, де можна знайти спростування міфів, рекомендації мандрівникам та звіти щодо ситуації.
✅ Сторінка Центру з контролю захворювань США, яку теж присвятили тому, щоб сповіщати про ситуацію про вірус.
✅ Інтерактивна карта, яку підтримує дослідницький проєкт CISAID. Тут вся інформація про кількість хворих, померлих та тих, хто одужав.
Дані збираються з декількох джерел: ВООЗ, Центр контролю захворювань США та Національна комісія з охорони здоров'я Китаю.
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