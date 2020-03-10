В Україну прибудуть 50 додаткових тест-систем для виявлення коронавірусу

В Україну очікується прибуття додаткових 50 тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ці тест-системи розраховані для дослідження близько 100 зразків на одну систему.

В Україну вони прибудуть 10-11 березня 2020 року.

"На цьому тижні тест-системи передадуть у Дніпропетровську та Одеську області, а надалі у Чернівці, Львів й Закарпатську область", – додав він.

Наразі тест-системи купують централізовано й передають до закладів охорони здоров'я.

"Наразі ми купуємо централізовано й передаємо у заклади охорони здоров'я, саме в ті госпітальні бази, які визначені.

Й вони працюють за алгоритмами діагностики. Є симптоми, які дозволяють запідозрити коронавірусну інфекцію, після цього лікар приймає рішення про проведення досліджень", – повідомив Ляшко.

За його словами, наразі центральна референс-лабораторія справляється з кількістю досліджень, які потребуються.

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