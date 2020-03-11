Київ отримав швидкі тести для діагностики COVID-19

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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11 березня 2020

В Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 

"Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Обладнання ж для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня. Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі"",  йдеться у повідомлені.

 Віталій Кличко

Водночас у коментарі українській службі ВВС Кличко заявив, що якщо у місті почнеться спалах коронавірусу, то влада готова заборонити всі масові заходи, а також закрити школи та дитячі садки.

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