Київ отримав швидкі тести для діагностики COVID-19

В Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Обладнання ж для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня. Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі"", – йдеться у повідомлені.

Віталій Кличко

Водночас у коментарі українській службі ВВС Кличко заявив, що якщо у місті почнеться спалах коронавірусу, то влада готова заборонити всі масові заходи, а також закрити школи та дитячі садки.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.