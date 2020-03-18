У Чернівцях розповіли, як почуваються інфіковані коронавірусом діти

У дітей віком півтора і пів року, в яких 17 березня підтвердили коронавірус, легка форма протікання хвороби.

У них немає температури, лихоманки та пневмонії.

Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

Мами з дітьми були контактними особами та заразилися коронавірусом від пацієнта, в якого був клінічно виявлений коронавірус. Фото: peshkova/Depositphotos

За її словами, діти перебувають в палатах з мамами, в яких теж 17 березня підтвердили захворювання.

Мами з дітьми були контактними особами та заразилися коронавірусом від пацієнта, в якого був клінічно виявлений коронавірус.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США повідомляє, що симптоми COVID-19 у дітей та дорослих схожі.

Проте у дітей з підтвердженим COVID-19 зазвичай проявляються легкі симптоми.

Вони схожі на застуду, зокрема, може бути лихоманка, нежить і кашель. Також були випадки блювоти і діареї.

Поки не відомо, чи діти з супутніми захворюваннями і особливими медичними потребами мають вищий ризик важкого перенесення хвороби.

Нагадаємо, що в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

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