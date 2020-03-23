Україна отримала з Китаю тест-систем на 50 тисяч досліджень – ЦГЗ

В Україну надійшло 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Цього вистачить на 50 000 досліджень.

Про це повідомляє "Українській правді. Життя" Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

В Україну надійшло 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Незабаром тести будуть розподілені по регіонах.

Розподіл уточнюється.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на прес-брифінгу, що найближчим часом очікується друга поставка тестів.

Тести ПЛР є найбільш ефективним методом діагностики COVID-19.

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