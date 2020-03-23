В Україну надійшло 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Цього вистачить на 50 000 досліджень.
Про це повідомляє "Українській правді. Життя" Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
|В Україну надійшло 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Незабаром тести будуть розподілені по регіонах.
Розподіл уточнюється.
Також 23 березня з китайського Гуанчжоу в Україну літаком доставили 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на прес-брифінгу, що найближчим часом очікується друга поставка тестів.
Тести ПЛР є найбільш ефективним методом діагностики COVID-19.
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