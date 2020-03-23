"Швидка" таки робитиме тести на коронавірус, але в екстрених випадках – Ляшко

Частину експрес-тестів на коронавірус передадуть бригадам екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу Міністерства охорони здоров’я.
|Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
"Вчора в нас з’явилася інформація про те, що тестування експрес-тестами буде проводитися бригадами екстреної медичної допомоги.
Так, вона буде проводитися, але у виключних випадках, коли вони будуть виїжджати в екстренних випадках на надання ургентної допомоги хворим", - розповів Ляшко.
За його словами, екстрена медична допомога не повинна і не буде використовуватися по дзвінку на приїзд для тестувань.
"Вона функціонує для інших цілей, тому, будь ласка, не зловживайте дзвінками на екстрену медичну допомогу.
Звертайтеся тільки у випадках, коли цього потребуєте. Відволікаючи екстрену медичну допомогу ми в цей час можемо не врятувати комусь життя саме там, де вона була необхідна", - додав головний санітарний лікар.
Нагадаємо, 22 березня з'явилася інформація від МОЗ, що медики з бригади екстреної допомоги, прибуваючи на виклик щодо підвищеної температури і підозри на коронавірус, робитимуть два тести – на грип і експрес-тест на коронавірус.
Проте потім МОЗ "передумало" і повідомило, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.
Вас також може зацікавити:
Всіх протестувати неможливо, але країна має зробити свій максимум: представники ВООЗ та ООН в Україні про коронавірус
Коронавірусна інфекція COVID-19 має природне походження. Дослідження
Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.