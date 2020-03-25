Кличко нагадав, які лікарні Києва мають приймати хворих на COVID-19

В Києві визначено 7 лікарень, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Три для дорослих, дві дитячі та два пологових будинки.

Віталій Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на прес-брифінгу.

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Це наступні лікарні:

Київська міська лікарня номер 4;

Міська клінічна лікарня номер 9;

Олександрівська лікарня;

Київська міська дитяча клінічна лікарня номер 1;

Київська міська дитяча дитяча інфекційна лікарня;

Міський пологовий будинок номер 3;

Міський пологовий будинок номер 5.

Ці лікарні також мають необхідні тести для виявлення вірусу.

Кличко спростував чутки про те, що хворих будуть направляти до Клінічної лікарні номер 8.

"Цей заклад не є визначеним для лікування COVID-19", – сказав мер.

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