Кличко нагадав, які лікарні Києва мають приймати хворих на COVID-19

В Києві визначено 7 лікарень, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Три для дорослих, дві дитячі та два пологових будинки.

Віталій Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на прес-брифінгу.

Це наступні лікарні:

Київська міська лікарня номер 4;

Міська клінічна лікарня номер 9;

Київська міська лікарня номер 1;

Міська дитяча інфекційна лікарня;

Міський пологовий будинок номер 3;

Міський пологовий будинок номер 5.

Мер не назвав ще одну дитячу лікарню, ми уточнюємо цю інформацію.

Ці лікарні також мають необхідні тести для виявлення вірусу.

Кличко спростував чутки про те, що хворих будуть направляти до Клінічної лікарні номер 8.

"Цей заклад не є визначеним для лікування COVID-19", – сказав мер.

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