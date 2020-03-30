Ємець звинуватив Супрун у своїй відставці

Вже колишній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає, що підставою для його звільнення була позиція ексочільниці МОЗ Уляни Супрун – їй не подобалася його концепція реформування.

Про це Ємець розповів hromadske.

Ексміністр МОЗ Ілля Ємець

"Підстави такі: що нашій команді, їй було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам – це є виконувачка обов’язків Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищувати стаціонарний рівень допомоги", – сказав ексміністр МОЗ.

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Ємець також зазначив, що надавати допомогу стаціонарного рівня простим людям буде неможливо через реформи Супрун.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра МОЗ Ілюю Ємця, а на його місце призначила Максима Степанова.

Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").

колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець"). У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.

Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

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