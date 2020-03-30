Ємець звинуватив Супрун у своїй відставці

Вже колишній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає, що підставою для його звільнення була позиція ексочільниці МОЗ Уляни Супрун – їй не подобалася його концепція реформування.
Про це Ємець розповів hromadske.
|Ексміністр МОЗ Ілля Ємець
"Підстави такі: що нашій команді, їй було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам – це є виконувачка обов’язків Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищувати стаціонарний рівень допомоги", – сказав ексміністр МОЗ.
Ємець також зазначив, що надавати допомогу стаціонарного рівня простим людям буде неможливо через реформи Супрун.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра МОЗ Ілюю Ємця, а на його місце призначила Максима Степанова.
- Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
- У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
- Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
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