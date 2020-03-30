Рада дозволила лікувати коронавірус незареєстрованими препаратами в Україні

Верховна Рада дозволила застосовувати незареєстровані в Україні препарати, щоб лікувати хворих, у яких підтверджено коронавірус.
Йдеться про лікарські засоби, які рекомендують офіційні органи США, країни Євросоюзу, Китаю, Ізраїлю та деяких інших держав.
Це передбачає законопроєкт №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), який ухвалила Верховна Рада 30 березня.
|Фото: Dids/Pexels
Також закон дозволяє використовувати зареєстровані лікарські засоби, які першопочатково не призначені для лікування коронавірусу, але їхню ефективність довели або/та їх рекомендують офіційні органи низки держав.
До них входить:
- США,
- країни-члени Європейського Союзу,
- Велика Британія,
- Швейцарія,
- Японія,
- Австралія,
- Канада,
- Китай,
- Ізраїль.
Цей список країн актуальний для використання рекомендацій щодо зареєстрованих і незареєстрованих лікарських засобів.
Проте, за даними ВООЗ, поки що немає жодного препарату, ефективність якого щодо лікування коронавірусу доведена.
Та Центр з контролю та профілактики захворювань в США рекомендує низку препаратів, які можна використовувати при лікуванні.
Серед них:
- Ремдесивір - противірусне, яке експериментально застосовували для лікування гарячки Ебола;
- Гідроксихлорохін, який застосовували для лікування малярії
та інші.
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