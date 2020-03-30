Рада дозволила лікувати коронавірус незареєстрованими препаратами в Україні

Верховна Рада дозволила застосовувати незареєстровані в Україні препарати, щоб лікувати хворих, у яких підтверджено коронавірус.

Йдеться про лікарські засоби, які рекомендують офіційні органи США, країни Євросоюзу, Китаю, Ізраїлю та деяких інших держав.

Це передбачає законопроєкт №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), який ухвалила Верховна Рада 30 березня.

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Фото: Dids/Pexels

Також закон дозволяє використовувати зареєстровані лікарські засоби, які першопочатково не призначені для лікування коронавірусу, але їхню ефективність довели або/та їх рекомендують офіційні органи низки держав.

До них входить:

США,

країни-члени Європейського Союзу,

Велика Британія,

Швейцарія,

Японія,

Австралія,

Канада,

Китай,

Ізраїль.

Цей список країн актуальний для використання рекомендацій щодо зареєстрованих і незареєстрованих лікарських засобів.

Проте, за даними ВООЗ, поки що немає жодного препарату, ефективність якого щодо лікування коронавірусу доведена.

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Та Центр з контролю та профілактики захворювань в США рекомендує низку препаратів, які можна використовувати при лікуванні.

Серед них:

Ремдесивір - противірусне, яке експериментально застосовували для лікування гарячки Ебола;

Гідроксихлорохін, який застосовували для лікування малярії

та інші.

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