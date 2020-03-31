Працівники одеської лікарні розповіли, що не готові лікувати хворих на коронавірус

Дарія Поперечна УП.Життя
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31 березня 2020

В Одеському обласному клінічному медичному центрі, який входить у перелік опорних лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, заявили, що заклад не готовий надавати допомогу хворим на коронавірус. 

Про стан лікарні та відсутність необхідного обладнання у відеозверненні розповіли працівники відділення анестезіології.

 Колектив відділення анестезіології обурений діяльністю адміністрації. Фото Hush Naidoo/Unsplash

За їхніми словами у медичному центрі суттєво не вистачає лікарів, а сам заклад не пристосований до прийому пацієнтів з коронавірусом.

"У нас реально працює шість лікарів анестезіологів, хоч за ставками заповнено 12.

В основному медсестери були старші 60 років – всі вони написали заяви за власний рахунок.

Інші відділення лікарні – розукомплектовані повністю. 

В кардіологічній терапії залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка", – розповідають працівники закладу. 

Колектив відділення анестезіології обурений діяльністю адміністрації, яка ігнорує проблеми у закладі та заключення епідеміолога про неготовність прийняття пацієнтів.  

Головний лікар медичного центру Вадим Шухтін, під час телефонної розмови з журналістом "Української правди. Життя", відмовився коментувати ситуацію. 

При цьому лікарі зазначають, що досі не мають протоколу, як проводити лікування, а також необхідного медичного обладнання. 

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"У нас у відділенні є лише шість апаратів (штучної вентиляції легень, ШВЛ ред.), три з них були у нас ще до поширення коронавірусу. 

Крім апаратів потрібні також витратні матеріали: інкубаційні маски, фільтри, катетери, системи шприци і препарати для надання симптоматичної допомоги", – описують ситуацію місцеві працівники. 

Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів.

В режимі надання інфекційної інфекційної допомоги, останніх вистачить на чотири дні.

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