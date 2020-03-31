Коронавірус: Ляшко перерахував ресурси для лікування пацієнтів

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів на прес-брифінгу, з якими ресурсами Україна готова приймати хворих на COVID-19.

Наразі визначено 240 медичних закладів першої хвилі.

Віктор Ляшко

В цих закладах:

Реклама:

67 000 лікарняних ліжок;

11 000 ліжок саме для інфекційних хворих;

4188 місць для ізоляції;

1716 ліжок у відділенні інтенсивної терапії;

1872 апарати для штучної вентиляції легень;

15 апаратів ЕКМО.

Дані щодо медичного персоналу:

3700 лікарів педіатрів/терапевтів/ інфекціоністів;

2161 анестезіологів;

"Такий склад лікарень та спеціалістів першої хвилі, які першими будуть надавати допомогу хворим", – каже Ляшко.

Він додає, що біля цих лікарень будуть розгорнуті сортувальні санітарні майданчики, які при масовому надходженні хворих, будуть слідкувати, щоб хворі без коронавірусної хвороби не потрапляли до інфекційних стаціонарів.

Також санітарний лікар каже, що розроблено проєкт щодо розгортання госпіталів поза межами закладів охорони здоров'я.

Наприклад, такі лікарні планується розгортати у виставкових центрах.

Ляшко каже, що в них є прогнози, коли очікувати пік епідемії.

Реклама:

І коли потужності лікарень першої хвилі будуть залучені на 50%, почнуть підключати лікарні другої хвилі.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.