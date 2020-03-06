Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – новий прем'єр про долю медреформи

Новий уряд продовжить реалізовувати медичну реформу, при цьому не планує ліквідовувати лікарні чи звільняти медперсонал.
Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної ради у п'ятницю, 6 березня.
|Денис Шмигаль. Фото Урядовий портал
"Ми пройшли величезний шлях до медичної реформи.
Повертати назад – означає зруйнувати систему охорони здоров'я.
Велику увагу будемо приділяти двом стовпам, для яких робиться ця медична реформа – медик та пацієнт.
У нас немає мети ліквідувати жоден медичний заклад, чи звільнити медика.
Цих пріоритетів будемо дотримуватися у розвитку медичної реформи", – зазначив прем'єр.
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Крім того, глава уряду розповів про долю мережі лікарень невідкладної медичної допомоги.
"В межах "Великого будівництва" в Україні ми розпочали ремонт 220 приймальних відділень в лікарнях.
Всі вони будуть відповідати одному стандарту світового рівня
Пацієнт зможе отримати структуровану допомога в державних відділеннях з відповідним обладнанням"
Прем'єр зазначив, що розташування опорних лікарень по Україні визначено за розрахунками доступності та якості надання медичних послуг.
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