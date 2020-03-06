Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – новий прем'єр про долю медреформи

Новий уряд продовжить реалізовувати медичну реформу, при цьому не планує ліквідовувати лікарні чи звільняти медперсонал.

Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної ради у п'ятницю, 6 березня.

Денис Шмигаль. Фото Урядовий портал

"Ми пройшли величезний шлях до медичної реформи.

Повертати назад – означає зруйнувати систему охорони здоров'я.

Велику увагу будемо приділяти двом стовпам, для яких робиться ця медична реформа – медик та пацієнт.

У нас немає мети ліквідувати жоден медичний заклад, чи звільнити медика.

Цих пріоритетів будемо дотримуватися у розвитку медичної реформи", – зазначив прем'єр.

Крім того, глава уряду розповів про долю мережі лікарень невідкладної медичної допомоги.

"В межах "Великого будівництва" в Україні ми розпочали ремонт 220 приймальних відділень в лікарнях.

Всі вони будуть відповідати одному стандарту світового рівня

Пацієнт зможе отримати структуровану допомога в державних відділеннях з відповідним обладнанням"

Прем'єр зазначив, що розташування опорних лікарень по Україні визначено за розрахунками доступності та якості надання медичних послуг.

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