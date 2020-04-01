МОЗ уточнить дози препаратів проти COVID-19 та показання для їхнього застосування

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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1 квітня 2020

Дози певних препаратів та клінічні показники для їхнього застосування найближчим часом будуть опубліковані МОЗ у відповідному наказі.

Про це розповів на прес-брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Всесвітня організація охорони здоров'я не надає специфічної лікувальної доказової бази проти COVID-19.

Є лікувальні протоколи, протоколи певних країн, які передбачають застосування препаратів, які мають доказову базу для лікування інших хвороб, наприклад малярії чи ВІЛ.

Комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущено для лікування коронавірусної хвороби", уточнив він. 

 Віктор Ляшко

Також Ляшко додав, що схеми лікування розглядає спеціально створена експертна група з науковців, клініцистів та практиків, які на сьогодні зроблять єдину позицію лікування для країни.

"Ми зараз ведемо переговори з виробниками препаратів, і як тільки будуть розроблені тимчасові протоколи лікування, препаратами будуть забезпечені всі, хто цього потребує", каже санітарний лікар. 

Також він додав, що згідно з законом про захист населення від інфекційних хвороб, допомога хворим на інфекційні хвороби в комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно. 

"Сьогодні 1 квітня. Сьогодні система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде виплачувати закладам охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на COVID-19. 

Отож ми будемо слідкувати, щоб всі хворі були забезпечені препаратами для симптоматично лікування. А коли з'явиться специфічне то і для специфічного", сказав Ляшко. 

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