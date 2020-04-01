В Україну прилетіли тести, яких вистачить на 100 тисяч пацієнтів

Черговий літак з Китаю доставив нову партію тестів на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомив на брифінгу 1 квітня заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
|Тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції виглядають так. Фото zp.gov.ua
"Вчора до "Борисполю" прибув черговий літак з Китаю, який доставив нову партію тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції.
В цій партії наявна кількість тестів, яка дозволить провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів", – зазначив він.
У вантажі також прибули захисні окуляри, щитки, респіратори та костюми біологічного захисту.
Ляшко уточнив, що товар уже розподілено між структурними підрозділами охорони здоров'я і найближчим часом буде розподілено в підмогу медичним працівникам.
"Близько 3 млрд 700 млн гривень уже локовано на регіональному рівні для здійснення заходів протидії коронавірусної хвороби.
З них 732 мільйони гривень уже витрачено", – додав він.
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