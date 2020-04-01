На що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні. Уточнює МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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1 квітня 2020

У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких діагностували коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу 1 квітня заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

При цьому він уточнив, що "це не означає, що у всіх 17 випадках саме коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку". 

"Проводячи аналіз та досліджуючи кожен окремий випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин, тому найближчим часом ми публікуємо детальний аналіз по кожному із 17 випадків", – зазначив лікар.  

Ляшко вже зараз повідомив, що найбільша кількість летальних випадків зареєстрована у хворих на цукровий діабет

"Ще раз наголошую, що блюди похилого віку, із хронічними захворюваннями, особливо тими, що пригнічують імунну систему – у групі ризику. 

Ми повинні їх ізолювати та на період карантину не допустити їх інфікування", – додав він

За віковими групами, уточнив головний санітарний лікар, найбільша кількість випадків зареєстровано у групі 50-59 років, у ширшому діапазоні найчастіше хворіють люди віком від 30 до 69

Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною:

  • жінки – 52% від загальної кількості інфікованих, 
  • чоловіки – 48%.

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