На що хворіли більшість померлих з коронавірусом в Україні. Уточнює МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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1 квітня 2020

ОНОВЛЕНО 06.04.2020

У статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких діагностували коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоровя, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

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 Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною

Станом на 6-те квітня в Україні зареєстровано 38 смертей.

Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а також люди старше 50 років (87% від усіх летальних випадків).

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Померлі мали такі супутні захворювання:

  • 74% — серцево-судинні захворювання;
  • 40% — цукровий діабет;
  • 7,5% — новоутворення;
  • 7,5% — захворювання нирок;
  • 11% — захворювання легень;
  • 4% — ожиріння
  • 26% — поєднані захворювання.

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Раніше Віктор Ляшко зазначав, що "це не означає, що у всіх випадках саме коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку". 

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"Проводячи аналіз та досліджуючи кожен окремий випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин, тому найближчим часом ми публікуємо детальний аналіз по кожному із 17 випадків", – зазначив лікар.  

2 квітня на брифінгу Ляшко повідомив, що найбільша кількість летальних випадків зареєстрована у хворих на цукровий діабет. 

Він уточнив наступне: з 20 померлих 78% мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Це 15 жінок та 5 чоловіків, всі вони старше 50 років.

"Ще раз наголошую, що люди похилого віку, із хронічними захворюваннями, особливо тими, що пригнічують імунну систему – у групі ризику. 

Ми повинні їх ізолювати та на період карантину не допустити їх інфікування", – додав він

За віковими групами, уточнив головний санітарний лікар, найбільша кількість випадків зареєстровано у групі 50-59 років, у ширшому діапазоні найчастіше хворіють люди віком від 30 до 69

Стосовно чоловіків та жінок статистика залишається стабільною:

  • жінки – 52% від загальної кількості інфікованих, 
  • чоловіки – 48%.

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