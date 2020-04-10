Усіх пацієнтів з пневмонією тестуватимуть на коронавірус – Ляшко

Пацієнтів у яких виявлено пневмонію тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу 10 квітня розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Від сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також лікарнях іншого профілю", – зазначив замміністра.

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Коронавірусна хвороба найчастіше викликає пневмонію

Раніше Ляшко уточнював, що патологоанатоми будуть перевіряти зразки всіх померлих на пневмонію, щоб визначити, чи хворіли ті на коронавірус.

Крім того, головний санітарний лікар розповів, що станом на 10 квітня в Україні є 48 апаратів штучної вентиляції легень, які поки не задіяні та очікують масового надходження пацієнтів.

"Загалом це 2,7% від усіх підготовлених апаратів", – додав заміністра.

Ляшко зазначив, що на ранок 10 квітня у критичному стані перебувають п'ять осіб, які підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Протягом доби було здійснено 961 виїзд мобільних бригад для забору зразків для проведення ПЛР-досліджень.

За результатами цих виїздів було відібрано 1880 зразків.

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