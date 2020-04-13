Очільник МОЗ розповів, скільки тестувань на коронавірус роблять за добу в Україні

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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13 квітня 2020

Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість тестуваь ПЛР-методом на коронавірус.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"В середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань за добу

Окрім того, за новим алгоритмом ми тестуємо всіх пацієнтів, в яких запаленння легень", – розповів Степанов.

Також, за його словами, медичні працівники суворо дотримуються алгоритмів, щоби максимально виявляти хворобу. 

Нагадаємо, від початку року зробили 32 496 тестів. Повідомлень про підозру на COVID-19 було 11136.

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