Кличко розповів, у скількох протестованих киян виявляють коронавірус

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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13 квітня 2020

Діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус.

Про це під час брифінгу 13 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

 

"Усього до лабораторії доставили на дослідження майже 4300 зразків. 

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З них чверть – це зразки, що відібрали у киян 28 мобільних бригад. Опрацювали вже понад 4100 зразків. 

Це разом із повторними тестами. Бо коли людина одужує, їй роблять ще два повторних ПЛР-тести", – пояснив Кличко.

Раніше Кличко заявив, що купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо.

Хоча заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко  10 квітня відповідаючи на запитання, чи можна купити тест на коронавірус у аптеці та зробити його самостійно, повідомив:

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою". 

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