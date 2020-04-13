Кличко розповів, у скількох протестованих киян виявляють коронавірус

Діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус.

Про це під час брифінгу 13 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Усього до лабораторії доставили на дослідження майже 4300 зразків.

З них чверть – це зразки, що відібрали у киян 28 мобільних бригад. Опрацювали вже понад 4100 зразків.

Це разом із повторними тестами. Бо коли людина одужує, їй роблять ще два повторних ПЛР-тести", – пояснив Кличко.

Раніше Кличко заявив, що купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо.

Хоча заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко 10 квітня відповідаючи на запитання, чи можна купити тест на коронавірус у аптеці та зробити його самостійно, повідомив:

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою".

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