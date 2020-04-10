Кличко: купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо

Дарія Поперечна УП.Життя
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10 квітня 2020

Експрес-тести на виявлення коронавірусу не продаються у аптеках столиці. 

Про це повідомив на прес-брифінгу 10 квітня мер Києва Віталій Кличко.

 Мер Києва Віталій Кличко

"Купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо.

Експрес-тести роблять лише лікарі у медзакладах столиці.

Пацієнтам з ознаками захворювання попередньо мають провести експрес-тест.  

Якщо результат буде позитивним, тоді лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту для лабораторного дослідження.

Експрес-тестів за допомогою яких встановлюють попередній діагноз в столиці сьогодні понад 13 тисяч", – розповів Віталій Кличко. 

Мер зазначив, що такої кількості експрес-тестів цілком достатньо для нинішньої ситуації.

Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Водночас, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко ранком 10 квітня відповідаючи на питання, чи можна купити тест на коронавірус у аптеці та зробити його самостійно, повідомив:

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою". 

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