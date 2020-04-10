Кличко: купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо

Експрес-тести на виявлення коронавірусу не продаються у аптеках столиці.

Про це повідомив на прес-брифінгу 10 квітня мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко

"Купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо.

Експрес-тести роблять лише лікарі у медзакладах столиці.

Пацієнтам з ознаками захворювання попередньо мають провести експрес-тест.

Якщо результат буде позитивним, тоді лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту для лабораторного дослідження.

Експрес-тестів за допомогою яких встановлюють попередній діагноз в столиці сьогодні понад 13 тисяч", – розповів Віталій Кличко.

Мер зазначив, що такої кількості експрес-тестів цілком достатньо для нинішньої ситуації.

Водночас, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко ранком 10 квітня відповідаючи на питання, чи можна купити тест на коронавірус у аптеці та зробити його самостійно, повідомив:

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.