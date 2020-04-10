Експрес-тести на виявлення коронавірусу не продаються у аптеках столиці.
Про це повідомив на прес-брифінгу 10 квітня мер Києва Віталій Кличко.
|Мер Києва Віталій Кличко
"Купити тест на коронавірус та зробити його самостійно – неможливо.
Експрес-тести роблять лише лікарі у медзакладах столиці.
Пацієнтам з ознаками захворювання попередньо мають провести експрес-тест.
Якщо результат буде позитивним, тоді лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту для лабораторного дослідження.
Експрес-тестів за допомогою яких встановлюють попередній діагноз в столиці сьогодні понад 13 тисяч", – розповів Віталій Кличко.
Мер зазначив, що такої кількості експрес-тестів цілком достатньо для нинішньої ситуації.
Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Водночас, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко ранком 10 квітня відповідаючи на питання, чи можна купити тест на коронавірус у аптеці та зробити його самостійно, повідомив:
"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою".
Вас також може зацікавити:
Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Уляна Супрун: Найчастіше коронавірус підхоплюють не на вулиці, а вдома. Ексклюзивне інтерв’ю
Усіх пацієнтів з пневмонією тестуватимуть на коронавірус – Ляшко
Дві приватні лабораторії проводять тестування на COVID-19 і звітують перед МОЗ
Ляшко розповів, як планують покращити тестування на COVID-19
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.