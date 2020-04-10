МОЗ: в аптеках можуть продаватися тести на коронавірус

Аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу 10 квітня розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так виглядає проявлення експрес-тесту на коронавірус

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою.

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Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", – розповів заступник міністра.

Ляшко нагадав, що приватні лабораторії уже проводять таке дослідження і надають результати.

Санітарний лікар наголосив, що найважливіше – дотримуватися вимог та повідомляти про результати тестування.

Нагадаємо, що в Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.

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Перший вид тестування вважається більш точним і використовують лише у лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з носа.

Експрес-тест можуть проводити будь-які лікарні – він виявляє лише непрямі ознаки вірусу. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.

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