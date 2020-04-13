Рада визначила, що таке "обсервація" та "самоізоляція"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3320, яким визначила поняття "самоізоляція" та "обсервація".

"За" проголосували 332 народних депутати.

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Як визначає самоізоляцію та обсервацію закон:

"Самоізоляція – перебування особи щодо якої є обґрунтовані підстави про ризик інфікування або поширення нею інфекційної хвороби у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання".

"Обсервація – перебування особи щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби в обсерваторі з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею".

Законопроєкт пропонує надати можливість залучати до надання медичної допомоги науково-педагогічних працівників закладів вищої (післядипломної) освіти, які готують кадри у сфері охорони здоров’я та інших спеціалістів, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Також цим законом Рада дозволила обробку персональних даних без згоди особи з метою протидії поширенню COVID-19.

Передбачені законом норми будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

Раніше у Кабміні пояснили, кого обов'язково відправлятимуть до обсерваторів.

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