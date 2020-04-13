Дослідження препарату, яким намагаються лікувати при COVID-19, частково припинили через ризик смертельних ускладнень

У Бразилії припинили етап дослідження препарату "Хлорохін" на пацієнтах з коронавірусною хворобою.

Це саме той препарат з групи антималярійних ліків, який є в українському протоколі лікування COVID-19.

Подробиці дослідження описує видання The New York Times.

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У ньому взяв участь 81 госпіталізований пацієнт.

Приблизно половині учасників давали дозу 450 мг "Хлорохіну" два рази в день протягом 5 днів.

Іншим призначали більш високу дозу 600 мг протягом 10 днів.

Протягом трьох днів дослідники почали помічати серцеві аритмії у пацієнтів, що приймали вищу дозу.

До шостого дня лікування померло 11 пацієнтів, тому етап дослідження з високими дозами препарату припинили.

Пацієнтам в дослідженні також давали антибіотик азитроміцин, який теж спричиняє ризик порушення серцевого ритму.

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Дослідники сказали, що у них не було достатньої кількості пацієнтів, які приймали нижчі дози, щоб зробити висновок, чи є "Хлорохін" ефективним для хворих з важким перебігом COVID-19.

За їхніми словами, необхідні додаткові дослідження, що оцінюють ефективність препарату на ранніх стадіях захворювання.

Оскільки в Бразилії рекомендують використовувати "Хлорохін" для пацієнтів з коронавірусом, вчені заявили, що залучення в дослідження групи плацебо, яке вважають кращим способом оцінки засобу, було неможливим.

Проте лікарі-інфекціоністи та експерти з безпеки ліків сказали, що дослідження надало додаткові докази того, що "Хлорохін" і "Гідроксихлорохін", які використовують для лікування малярії, можуть завдати значної шкоди деяким пацієнтам, зокрема через ризик померти від аритмії серця.

"Хлорохін" викликає залежне від дози збільшення відхилення в кардіограмі та може спровокувати раптову серцеву смерть", – розповів доктор Девід Юурлінк, терапевт і керівник відділу клінічної фармакології в університеті Торонто.

"Гідроксихлорохін" менш токсичний за "Хлорохін", каже реаніматолог-анестезіолог Андрій Сем’янків.

У декількох клінічних випробуваннях "Хлорохіну" та "Гідроксихлорохіну" досліджуються низькі дози протягом більш коротких періодів часу в пацієнтів з коронавірусів.

Але Комісія з охорони здоров'я провінції Гуандун в Китаї спочатку рекомендувала лікувати хворих з вірусом по 500 мг "Хлорохіну" два рази в день протягом 10 днів.

Один з авторів бразильського дослідження, доктор Маркус Ласерда, сказав, що його дослідження показало, що "висока доза, яку використовують китайці, дуже токсична і вбиває більше пацієнтів".

Це дослідження поки що не підтвердили експертною оцінкою, але за словами Ласерди, воно рецензується журналом Lancet Global Health.

Дані, опубліковані французьким агентством з безпеки лікарських засобів також показали, що ці препарати загрожують здоров’ю серця.

Вони виявили 43 випадки серцевих захворювань, пов'язаних з "Гідроксихлорохіном", що підкреслює ризик його використання для лікування пацієнтів з COVID-19.

З іншим дослідженням, яке показало відносну ефективність цих препаратів, є проблеми.

Контрольна група з 16 учасників отримувала лікування без "Гідроксихлорохіна", а 26 отримували його.

З цих 26 до кінця випробування дійшло лише 20 пацієнтів.

З них 6 також отримували антибіотик, азитроміцин.

"Висновок був таким, що лікування HQ, але особливо комбінація HQ + AZ є дуже ефективним проти COVID-19", – пояснює дослідження аналітик у сфері охорони здоров'я Анна Бресешер.

Проблеми були такі:

"Наприклад, під час клінічних випробувань, змінились плани дослідників.

Коли вони реєстрували це дослідження в єдиному реєстрі клінічних випробувань ЄС, то написали, що тестування буде на "1, 4, 7, 16 дні".

Однак, у статті вказані дані для 6-го дня, що відрізняється від плану.

Чому автори не показали результатів 7-го дня? Можливо, вони не є такими переконливими?", – каже Бресешер.

Далі – 6 втрачених пацієнтів.

"Троє з них були переведені до реанімації (ймовірно, їм стало гірше), а 1 помер.

Інші пацієнти страждали від нудоти та припинили лікування або покинули лікарню", – додає Бресешер.

Тобто стан 4-х з 26-и пацієнтів, яких лікували хлорохіном не покращувався взагалі. При цьому доволі дивно їх зовсім виключати з результатів дослідження. Виходить, враховували лише позитивні випадки.

Коли ж інші дослідники перерахували результати з урахуванням тих, кому стало гірше, висновки щодо ефективності хлорохіну одразу стали більш поміркованими".

Більш того, протималярійні препарати токсичні.

Американська академія офтальмології попереджає, що високі дози можуть призводити до ретинопатії (враження сітківки ока).

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток з діючою речовиною "Гідроксихлорохін" для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.

А українській фармі хочуть дозволити виробляти ліки, які нібито лікують COVID-19. Серед них може бути і препарати "Хлорохін" та "Гідроксихлорохін".

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