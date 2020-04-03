У Кабміні пояснили, кого обов'язково відправлятимуть до обсерваторів

Через пандемію коронавірусу Кабінет міністрів посилив карантин на території України та вирішив, кого обов’язково відправлятимуть на ізоляцію до обласних обсерваторів.

Серед них люди, які не можуть ізолюватися самостійно та ті, хто порушує умови самоізоляції.

Це передбачають зміни до постанови № 211. Вони будуть діяти до 24 квітня.

Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

До списку входять:

ті, хто вирішили госпіталізуватися до обсерватора добровільно, оскільки не мають можливості самоізолюватися;

якщо двічі порушили умови самоізоляції;

люди, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря

ті, хто перетинають кордон. Сюди не входять працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, інші представники міжнародних офіційних місій та члени їхніх сімей; екіпаж вантажних транспортних засобів, повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворим на COVID-19.

люди, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та з Криму.

Обсервація триватиме 14 днів.

Діти менше 12 років можуть бути госпіталізовані до обсерватора разом з одним із батьків чи опікунів.

Чи необхідна вам самоізоляція, повинен визначити лікуючий лікар.

Також у документі зазначено, що перед початком самоізоляції потрібно зазначити місце свого перебування та номер телефону.

Варто повідомити короткі відомості про стан здоров’я та хронічні захворювання на час самоізоляції.

У Кабміні попереджають, що через

надання неправдивих відомостей про місце самоізоляції, номеру телефону,

недотримання режиму самоізоляції

на людину чекає адміністративна відповідальність.

Якщо ж порушення режиму самоізоляції призведе до тяжких наслідків, зокрема, до смерті інших, людині загрожує кримінальна відповідальність.

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