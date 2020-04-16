Лікарі зможуть консультуватися з досвідченішими колегами щодо COVID-19 онлайн

Міністерство охорони здоров’я 15 квітня запустило в тестовому режимі онлайн-платформу, де реаніматологи та анастезіологи зможуть консультуватися з більш провідними колегами щодо COVID-19.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 16 квітня.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"Вчора ми в тестовому режимі запустили онлайн-платформу для консультацій провідними анастезіологами країни для всіх решта реаніматологів, які працюють, перш за все в тих лікарнях, які визначені для боротьби з COVID-19", – розповів Степанов.

Поки що до платформи доєдналося 100 медичних закладів.

За словами Степанова, найближчими днями приєднаються всі решта.

"Для нас важливо, щоб анастезіаологи та реаніматологи мали можливість онлайн-консультування в режимі реального часу зі своїми колегами, з більш провідними анастезіологами, які надватимуть поради, як себе вести в тих чи інших випадках", – додав Степанов.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.