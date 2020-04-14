За яких умов пацієнтів з COVID-19 забиратимуть у лікарню. Пояснив міністр

Госпіталізація пацієнта з коронавірусом до медичного закладу можлива при відповідних показах або у випадку погіршення стану.

Рішення щодо госпіталізації приймає сімейний лікар, який щоденно моніторить стан хворого.

Про такий алгоритм дій розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.

Рішення щодо госпіталізації приймає сімейний лікар.

"Є чіткі критерії, які визначають, коли людина має бути госпіталізована.

Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, тяжкому, критичному).

Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар.

Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами та епідеміологами приймає рішення щодо госпіталізації.

Рішення щодо госпіталізації приймається на основі щоденного моніторингу, виключно при погіршенні стану та показах до госпіталізації", – повідомляє очільник міністерства.

Степанов зазначив, якщо людина контактувала з хворим на коронавірус – є чіткий механізм самоізоляції та обсервації.

"Відмінність цих механізмів у тому, що на самоізоляції людина самостійно обирає місце.

При обсервації ці місця визначаються місцевими органами влади, відповідно там є медичний догляд", – пояснив Степанов.

Міністр зазначив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації визначено 242 лікарні першої хвилі.

Раніше у МОЗ повідомляли, що найчастіше госпіталізація хворих з COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що в регіонах повинні визначити окремі заклади для госпіталізації вагітних жінок з коронавірусом.

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