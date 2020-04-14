За яких умов пацієнтів з COVID-19 забиратимуть у лікарню. Пояснив міністр

Госпіталізація пацієнта з коронавірусом до медичного закладу можлива при відповідних показах або у випадку погіршення стану.

Рішення щодо госпіталізації приймає сімейний лікар, який щоденно моніторить стан хворого.

Про такий алгоритм дій розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.

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Рішення щодо госпіталізації приймає сімейний лікар.

"Є чіткі критерії, які визначають, коли людина має бути госпіталізована.

Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, тяжкому, критичному).

Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар.

Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами та епідеміологами приймає рішення щодо госпіталізації.

Рішення щодо госпіталізації приймається на основі щоденного моніторингу, виключно при погіршенні стану та показах до госпіталізації", – повідомляє очільник міністерства.

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Степанов зазначив, якщо людина контактувала з хворим на коронавірус – є чіткий механізм самоізоляції та обсервації.

"Відмінність цих механізмів у тому, що на самоізоляції людина самостійно обирає місце.

При обсервації ці місця визначаються місцевими органами влади, відповідно там є медичний догляд", – пояснив Степанов.

Міністр зазначив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації визначено 242 лікарні першої хвилі.

Раніше у МОЗ повідомляли, що найчастіше госпіталізація хворих з COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що в регіонах повинні визначити окремі заклади для госпіталізації вагітних жінок з коронавірусом.

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