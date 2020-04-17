Як врятуватися від смогу в повітрі. Рекомендації міністра охорони здоров'я

Дим у повітрі, внаслідок спалювання сухої трави, може негативно вплинути на самопочуття.

Під час брифінгу 17 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поділився кількома рекомендаціями, щодо захисту в цій ситуації.

Дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. Фото Pixabay/Pexels

"За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій цей смог виникає внаслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних господарств.

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Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе, а радіаційний фон у місті та області знаходиться в межах норми.

Проте дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель та подразнення очей", – повідомив глава МОЗ.

Кілька порад для боротьби зі смогом від очільника мінстерства:

Залишайтеся вдома та рідше виходьте на вулицю.

Пийте більше рідини – два-три літри на добу.

Не відкривайте удома вікна та проводьте вологе прибирання приміщень.

Міністр зазначив, що ці поради є особливо важливими для людей, які мають серцево-судинні захворювання.

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Інфографіка від МОЗ

Раніше Максим Степанов рекомендував не виходити з дому у ранковий час.

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