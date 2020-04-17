Як врятуватися від смогу в повітрі. Рекомендації міністра охорони здоров'я

Дим у повітрі, внаслідок спалювання сухої трави, може негативно вплинути на самопочуття.
Під час брифінгу 17 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поділився кількома рекомендаціями, щодо захисту в цій ситуації.
|Дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. Фото Pixabay/Pexels
"За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій цей смог виникає внаслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних господарств.
Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе, а радіаційний фон у місті та області знаходиться в межах норми.
Проте дим у повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель та подразнення очей", – повідомив глава МОЗ.
Кілька порад для боротьби зі смогом від очільника мінстерства:
- Залишайтеся вдома та рідше виходьте на вулицю.
- Пийте більше рідини – два-три літри на добу.
- Не відкривайте удома вікна та проводьте вологе прибирання приміщень.
Міністр зазначив, що ці поради є особливо важливими для людей, які мають серцево-судинні захворювання.
|Інфографіка від МОЗ
Раніше Максим Степанов рекомендував не виходити з дому у ранковий час.
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