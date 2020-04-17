Розподіл ПЛР-тестів для визначення COVID-19 за областями України. Список

У Київ, Дніпропетровську та Харківську області віддали найбільше ПЛР-тестів для визначення COVID-19.

Дані про це Міністерство охорони здоровя надало у відповідь на депутатський запит представниці партії "Голос" Ольги Стефанишиної.

"Загалом за дві поставки літаками в Україну доправили майже 250 тисяч ПЛР-тестів", – зазначає депутатка у своєму пості на Facebook.

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Відповідно до скрінів відповіді від МОЗ, які виклала Стефанишина, найбільше тестів отримали:

Київ (52 тисячі)

Дніпропетровська область (17 тисяч),

Харківська область (14 тисяч),

Київська область (10 тисяч).

Решта областей приблизно однаково – по 7-8 тисяч тестів.

Це дані станом на 15 квітня, саме ним датований лист-відповідь МОЗ.

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Стефанишина зазначає, що "як ділили – загадка".

"Можна було б подумати, що за кількістю населення, але ніт, – пише народна депутатка.

Адже наприклад, населення Харківської і Львівської областей відрізняються не на багато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську чи Одеську, де теж понад 2 мільйони населення.

Найбільші осередки епідемії теж ні до чого. Бо, наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області – мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди напрвили приблизно стільки ж, як і в Сумську чи Черкаську – трохи більше 7 тисяч".

МОЗ також уточнив, де саме роблять найбільше тестів.

Найактивніше дослідження роблять:

Київ (понад 8 тисяч),

Чернівецька область (3 тисяч),

Вінницька область (3 тисяч),

Черкаська область (2 тисяч).

Загалом вже використано понад 16% поставлених тестів.

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