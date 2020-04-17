Розподіл ПЛР-тестів для визначення COVID-19 за областями України. Список

У Київ, Дніпропетровську та Харківську області віддали найбільше ПЛР-тестів для визначення COVID-19.
Дані про це Міністерство охорони здоровя надало у відповідь на депутатський запит представниці партії "Голос" Ольги Стефанишиної.
"Загалом за дві поставки літаками в Україну доправили майже 250 тисяч ПЛР-тестів", – зазначає депутатка у своєму пості на Facebook.
|Для збільшення натисніть на скрін
Відповідно до скрінів відповіді від МОЗ, які виклала Стефанишина, найбільше тестів отримали:
- Київ (52 тисячі)
- Дніпропетровська область (17 тисяч),
- Харківська область (14 тисяч),
- Київська область (10 тисяч).
Решта областей приблизно однаково – по 7-8 тисяч тестів.
Це дані станом на 15 квітня, саме ним датований лист-відповідь МОЗ.
|Для збільшення натисніть на скрін
Стефанишина зазначає, що "як ділили – загадка".
"Можна було б подумати, що за кількістю населення, але ніт, – пише народна депутатка.
Адже наприклад, населення Харківської і Львівської областей відрізняються не на багато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську чи Одеську, де теж понад 2 мільйони населення.
Найбільші осередки епідемії теж ні до чого. Бо, наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області – мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди напрвили приблизно стільки ж, як і в Сумську чи Черкаську – трохи більше 7 тисяч".
МОЗ також уточнив, де саме роблять найбільше тестів.
Найактивніше дослідження роблять:
- Київ (понад 8 тисяч),
- Чернівецька область (3 тисяч),
- Вінницька область (3 тисяч),
- Черкаська область (2 тисяч).
Загалом вже використано понад 16% поставлених тестів.
|Для збільшення натисніть на скрін
Вас також може зацікавити:
Кличко назвав установи Києва, де роблять тестування на COVID-19 методом ПЛР
Очільник МОЗ розповів, скільки тестувань на коронавірус роблять за добу в Україні
Скільки разів має робитися тест на коронавірус та як довго чекати результат. Пояснює МОЗ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.