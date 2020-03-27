По аналізи до хворих з підозрою на COVID-19 приїздитимуть мобільні бригади – МОЗ

Мобільні бригади центральних районних лікарень будуть приїздити до хворих з підозрою на коронавірус, щоб робити забір матеріалів для проведення аналізів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 27 березня.

Він розповів, що "дано доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатись із водія і медичних працівників".

Мобільні бригади мають розвантажити "швидкі"

При цьому уточнив, що ці бригади будуть приїздити "на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги, а також медичних працівників".

"Ця бригада має приїжджати додому до людей, у яких буде підозра на коронавірусну хворобу, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії, – пояснив головний санітарний лікар.

Це зменшить і мобільність людей, які відчувають і мають симптоми коронавірусної хвороби, і це зменшить необхідність відвідувати чи сімейного лікаря, чи інші заклади охорони здоров’я, для того щоб здати аналіз".

Ляшко запевнив, що найближчим часом буде повідомлено всі контактні телефони, а також оприлюднять алгоритм, як це все буде працювати.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я розповідав, що до складу таких мобільних бригад планують залучати студентів-медиків, а саме "студентів 5-6 курсів, а також інтернів".

Також він зазначав, що "швидка" робитиме експрес-тести на коронавірус, але в екстрених випадках.

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