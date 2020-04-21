Карантин хочуть продовжити до 12 травня. Але планують пом'якшення

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
10792
21 квітня 2020

На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову про продовження карантину.

Продовжити планують до 12 травня. 

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

 Максим Степанов

При цьому міністерство планує запропонувати пом'якшення, наприклад, прогулянки парками. 

"Але ці прогулянки будуть чітко обмежені.

Обмеження будуть щодо кількості осіб та засобів індивідуального захисту",  каже він. 

Також МОЗ планує дозволити відвідувати музеї та бібліотеки, але з чітким дотриманням соціальної дистанції, температурним скринінгом та використанням масок. 

"Ми плануємо ще ряд пом'якшень карантинних заходів, але наголошуємо, що буде чітко регламентовано, як можна буде відвідувати той чи інший заклад",  наголошує міністр.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 2588
Суспільство

КоронаВірусне: спростовуємо фейки, якими обріс CoViD-19

Володимир Настенко, Олександр Лємєнов
 3577
КУЛЬТУРА

Карантин – можливість для нових стосунків: що пропонують Tinder, Bumble та інші сайти знайомств

Раїса Мірошник
 3087
Суспільство

Вижити на карантині. Історії родин, які заслуговують на те, щоб все було добре

Христина Коціра