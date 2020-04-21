На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову про продовження карантину.
Продовжити планують до 12 травня.
Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
|Максим Степанов
При цьому міністерство планує запропонувати пом'якшення, наприклад, прогулянки парками.
"Але ці прогулянки будуть чітко обмежені.
Обмеження будуть щодо кількості осіб та засобів індивідуального захисту", – каже він.
Також МОЗ планує дозволити відвідувати музеї та бібліотеки, але з чітким дотриманням соціальної дистанції, температурним скринінгом та використанням масок.
"Ми плануємо ще ряд пом'якшень карантинних заходів, але наголошуємо, що буде чітко регламентовано, як можна буде відвідувати той чи інший заклад", – наголошує міністр.
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