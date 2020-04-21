Карантин планують продовжити до 12 травня. Передбачають пом'якшення

На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову про продовження карантину.

Продовжити планують до 12 травня.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

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Максим Степанов

При цьому міністерство планує запропонувати пом'якшення, наприклад, прогулянки парками.

"Але ці прогулянки будуть чітко обмежені.

Обмеження будуть щодо кількості осіб та засобів індивідуального захисту", – каже він.

Також МОЗ планує дозволити відвідувати музеї та бібліотеки.

"Ми плануємо пропонувати відкрити для відвідування наші музеї та бібліотеки.

Але також з чітким дотримання карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході до того чи іншого закладу.

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Також ми передбачаємо ще ряд пом'якшень карантинних заходів, але підкреслюю, що всі вони будуть чітко регламентовані, щодо того як саме можна буде відвідувати той чи інший заклад", – наголошує міністр.

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