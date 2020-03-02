Міряти температуру подорожуючим в пошуках коронавірусу неефективно – ВООЗ

Вимірювати температуру в пасажирів при в'їзді чи виїзді в країну, щоб виявити коронавірус, витратно і неефектино.

Про це Всесвітня організація охорони здоров'я зявила в рекомендаціях про міжнародні поїздки в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Набагато ефективніше надавати рекомендації мандрівникам про те, як можна уникнути зараження. Фото: digitalr/Depositphotos

"Один тільки температурний скринінг при виїзді або в'їзді не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами.

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В інфікованих людей може бути інкубаційний період, можуть не проявлятися симптоми на ранніх стадіях захворювання або людина може прийняти жарознижуюче і приховати симптоми.

Крім того, такі заходи вимагають значних інвестицій, що може принести мало користі", – повідомляють в організації.

У ВООЗ стверджують, що набагато ефективніше надавати рекомендації мандрівникам про те, як можна уникнути зараження, а також збирати декларації про стан здоров'я на в'їзді в країну з контактною інформацією мандрівників, щоб оцінити ризики і відстежити їхні можливі контакти.

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