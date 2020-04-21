Очільник МОЗ пояснив, чому сім областей не подали дані щодо коронавірусу за 19 квітня

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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21 квітня 2020

Свято, технічні і механічні неполадки стали причиною того, що 7 областей не подали результатів тестування на коронавірус за 19 квітня.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 21 квітня.

 

За його словами, усі лабораторії працювали у звичайному режимі і перерв не робили.

Проте через Великдень люди просто не не зверталися до лікарів щодо проведення тестування методом ПЛР

"Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що у нас не було жодних надходжень на гарячу лінію щодо відмови у здійсненні ПЛР.

У Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень методом ПЛР, з них 17 підтверджених випадків, які ввійшли в звітність, але, на жаль, була суто помилка технічна, дівчина, яка заповнювала нашу форму, поставила нуль", - додав Степанов. 

У Вінницькій області, яка теж не подала результати, вирішили "дати відпочити лабораторному устаткуванню, яке, яке теж має певний ресурс, і зараз працює 24 години на добу. 

Також Степанов зазначиив, що карантин хочуть продовжити до 12 травня. Але планують пом'якшення.

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