Чи потрібно платити за тест на коронавірус. Розповів очільник МОЗ

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17 квітня 2020

В лікарнях тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції є безкоштовним. 

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня. 

Для тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції беруть
мазок з носа. Фото Bernd Thissen

"Є чіткий алгоритм, коли робиться тест на коронавірус.

При появі відповідних симптомів (сухий кашель, підвищення температури, утруднення дихання) система охорони здоров'я зробить вам тест безкоштовно", – зазначив максим Степанов. 

Міністр уточнив, що будь-яке зловживання з цього приводу буде каратися. 

"Якщо з вами трапиться подібна ситуація, прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ – ми розберемось в кожному конкретному випадку", – сказав очільник міністерства.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Також тести на коронавірус нині роблять у приватних клініках.  

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