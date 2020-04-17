Чи потрібно платити за тест на коронавірус. Розповів очільник МОЗ

В лікарнях тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції є безкоштовним.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня.

Для тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції беруть

мазок з носа. Фото Bernd Thissen

"Є чіткий алгоритм, коли робиться тест на коронавірус.

При появі відповідних симптомів (сухий кашель, підвищення температури, утруднення дихання) система охорони здоров'я зробить вам тест безкоштовно", – зазначив максим Степанов.

Міністр уточнив, що будь-яке зловживання з цього приводу буде каратися.

"Якщо з вами трапиться подібна ситуація, прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ – ми розберемось в кожному конкретному випадку", – сказав очільник міністерства.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Також тести на коронавірус нині роблять у приватних клініках.

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