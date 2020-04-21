Безсимптомних хворих може бути значно більше, ніж припускали раніше – вчені

З невідомих причин COVID-19 у деяких людей протікає безсимптомно. Проте ці хворі здатні передавати SARS-CoV-2 іншим.

Така загадкова передача може пояснити швидке поширення COVID-19 по всьому світу і серйозну проблему, пов'язану зі стримуванням вірусу.

У звіті за лютий Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що випадки захворювання на коронавірус без симптомів трапляються рідко, та й симптоми згодом проявляються.

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Але деякі дослідження вказують на протилежне.

Частка безсимптомних хворих серед протестованих незмінно висока: приблизно від 31% до 88%, в середньому 56%

Вчені проаналізували 9 досліджень, в яких вказана кількість безсимптомних хворих.

У цих роботах діапазон поширення інфекції великий: від 0,76% хворих жителів Ісландії до 36% інфікованих мешканців притулку для бездомних в Бостоні.

Але частка безсимптомних хворих серед протестованих незмінно висока: приблизно від 31% до 88%, в середньому 56%.

Через різні обмеження в цих дослідженнях загальне значення для населення, на думку аналітиків, може бути меншим і становить близько 40%.

Проте ці дані поки що не можна застосувати до всього населення, стверджують автори. Для цього потрібні масштабніші дослідження.

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Але схожі цифри наводить Центр медицини, заснованої на доказах, базується на кафедрі наук про первинну медико-санітарну допомогу в Університеті Оксфорда: від 5% до 80% людей з позитивним результатом на SARS-CoV-2 можуть не мати симптомів.

Тому автори пропонують збільшувати кількість тестувань, щоб зрозуміти, який вплив хворих на COVID-19 без симптомів на пандемію.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів.

За його словами, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та досвід інших країн, окрім Південної Кореї, наразі показують, що тестують лише тих, хто звертається за медичною допомогою та має симптоми.

Він також додав, що це залежить і від навантаження на систему охорони здоров'я.

"Буквально нещодавно італійські медики у засобах масової інформації просили людей без симптомів не звертатись за тестуванням.

Оскільки лабораторії не встигають працювати й медики не встигають проводити тести тим, хто не має симптомів, але вважає, що може бути інфікованим.

Це більше потрібно для розуміння епідеміологічної ситуації", – каже Ляшко.

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