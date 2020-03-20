Санітарний лікар пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та досвід інших країн, окрім Південної Кореї, наразі показує, що тестують лише тих, хто звертається за медичною допомогою та має симптоми.
Про це на прес-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
|Віктор Ляшко
"Наразі ми працюємо за таким алгоритмом. Якщо буде необхідно, ми змінимо модель тестування", – сказав він.
Він також додав, що це залежить і від навантаження на систему охорони здоров'я.
"Буквально нещодавно італійські медики у засобах масової інформації просили людей без симптомів не звертатись за тестуванням.
Оскільки лабораторії не встигають працювати й медики не встигають проводити тести тим, хто не має симптомів, але вважає, що може бути інфікованим.
Це більше потрібно для розуміння епідеміологічної ситуації", – каже Ляшко.
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