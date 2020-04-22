Глава МОЗ розповів, яким лікарям під час пандемії платитимуть більше

Лікарям, які працюють у бригадах екстреної швидкої допомоги для боротьби з коронавірусом, будуть платити за підвищеними розцінками.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 квітня.

Лікарям швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірус, платитимуть більше.

"Всі без виключення бригади екстреної швидкої допомоги, які визначені для боротьби з COVID-19, будуть фінансуватися за підвищеними розцінками.

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До них входить також підвищена заробітна плата до 300%", – зазначив очільник міністерства.

Максим Степанов зазначив, що у державному бюджеті на це фінансування вже є закладені відповідні кошти.

Раніше міський голови Києва Віталі Кличко анонсував, які зарплати отримають медичні працівники столиці, що працюють з COVID-19, у березні.

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