Антималярійний препарат виявився небезпечним для лікування COVID-19. Дослідження

Препарат з групи антималярійних ліків – гідроксихлорохін, підвищує ризики смертельних наслідків під час лікування COVID-19.

Такі результати дослідження американських вчених цитує The Associated Press.

28% померлих приймали гідроксихлорохін, а також отримували звичайну допомогу. Фото Pixapay/Pexels

Під час дослідження науковці проаналізували 368 медичних карток пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною інфекцією в медичні центри Управління охорони здоров'я ветеранів США до 11 квітня.

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Серед померлих пацієнтів: 11% – отримували звичайну допомогу; 28% – приймали гідроксихлорохін, а також отримували звичайну допомогу; 22% – приймав препарат в поєднанні з азитроміцином.

Зазначається, що різниця показників останньої групи та тих, хто мав звичайне лікування – не досить велика, щоб виключити інші фактори, які могли вплинути на смертність.

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У дослідженні також вказано, що гідроксихлорохін не впливав на необхідність використання дихального апарату.

Вчені не досліджували побічних ефектів препарату, проте відмітили, що під час застосування гідроксихлорохін ймовірно міг пошкодити інші органи.

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США опублікувало нові рекомендації з лікування коронавірусу, зазначивши, що наразі немає достатньо клінічних доказів, щоб рекомендувати або забороняти використання хлорохіну або гідроксихлорохіну для лікування COVID-19.

При цьому рекомендується не використовувати гідроксихлорохін в поєднанні з азитроміцином через можливі побічні ефекти.

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