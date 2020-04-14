У МОЗ розповіли, як не допустять самолікування COVID-19 експериментальними препаратами

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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14 квітня 2020

Використовувати медичний препарат "Плаквеніл" під час лікування COVID-19 медичний заклад зможе лише за згоди пацієнта. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.

 Лікарі застерігають щодо самолікування експериментальними препаратами при COVID-19

"В середині березня вперше були заяви від європейських та американських лікарів, щодо вдалого використання "Плаквенілу" в комплексній терапії для лікування коронавірусу. 

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Цей препарат був внесений до нашого протоколу лікування, як експериментальний апарат. 

Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів в умовах медичного закладу. 

При використанні цього препарату чітко прописано алгоритм, щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування препаратом", – розповів Степанов. 

Міністр також уточнив, що ніякого процесу самолікування такими лікарськими засобами бути не може. 

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Він нагадав, що цей лікарський засіб використовується для лікування певних ревматичних захворювань, в тому числі червоного вовчака.

Максим Степанов пояснив, як бути тим пацієнтам, що раніше використовували препарат для лікування.

"Після заяви щодо ефективності використання цього засобу при COVID-19 він почав просто зникати з наших аптечних мереж. 

Були проведені перемовини з компанією виробником щодо додаткового постачання. 

З іншого боку нам потрібно покращити контроль за обігом цього препарату. 

Саме тому на наступному засіданні уряду, 15 квітня, він буде внесений до програми "Доступні ліки" і буде продаватися виключно за електронним рецептом", – зазначив очільник МОЗ. 

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток з діючою речовиною "Гідроксихлорохін" для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.

А українській фармі хочуть дозволити виробляти ліки, які нібито лікують COVID-19. Серед них може бути і препарати "Хлорохін" та "Гідроксихлорохін".

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