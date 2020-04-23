У МОЗ пояснили, чому купили костюми лікарям на 40% дорожче

Міністерство охорони здоров'я пояснило, чому купило костюми біологічного захисту на 40% дорожче.

Це вони зробили після того, як народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова оприлюднила інформацію про закупку МОЗом засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку, а міжнародні організації закуповують за $12 (близько 300 грн) за штуку.

Світлана Шаталова

Від МОЗ ситуацію коментувала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Вона заявила, що костюми вітчизняних виробників, які першочергово планувало закупити держпідприємство "Медичні закупівлі", не відповідали вимогам.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

Вона прирівняла костюми китайського та українського виробництва до фольксвагена та запорожця.

"І те, і те машини, але і вартість їхня різна і вміст різний, і наповнення різне.

Якщо ми говоримо про захист наших лікарів, які щоденно працюють з хворими на коронавірус, то ми, як держава, маємо гарантувати їм здоров'я та життя.

Тому що лікарі у нас – це не відновлюваний ресурс.

Ви чули, скільки у нас сьогодні хворих лікарів. Так може це питання до їх безпеки, як вона організована? Питання до власників, місцевих органів влади", – каже вона.

Олександра Устінова у своїй колонці для "Української правди. Життя" раніше пояснювала, що скасувавши "дешевший" тендер, МОЗ дописав ще одну вимогу до сертифікації: костюми тепер мають відповідати стандартам EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008.

"Відповідно до (цих стантартів) майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить", – уточнює народна депутатка.

На брифінгу Світлана Шаталова уточнила, що МОЗ буде розбиратись, на що саме були витрачені кошти місцевих бюджетів, яку саме продукцію вони купили і чому в нас 1368 медиків, станом на 23 квітня, заразились COVID-19.

"Якщо з одного боку ми маємо ЗІЗ який відповідає стандартам, а з іншого – робочий одяг, де сфера застосування – це побут, виробництво та торгівля, це те, що ми бачимо в документах, то у мене питання – воно ідентичне?", – сказала заступниця міністра.

Олександра Устінова у колонці ще раніше зазначала, що МОЗ мав "виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство".

В МОЗі цього не зробили.

Також народна депутат уточнює, що у міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням навіть нових стандартів складає $12 або близько 300 грн за штуку, й в цю ціну входить навіть комісія міжнародної організації.

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