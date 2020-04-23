Від 290 тисяч до 34 мільйонів: як українці хворітимуть на СOVID-19 протягом року. Прогнози вчених

Вчені Інституту майбутнього людства, Оксфордського університету, Австралійського національного університету та Гарвардського університету спрогнозували активність поширення коронавірусної хвороби.

Вони оцінили перспективи різних країн, залежно від кількості населення та карантинних заходів (зокрема, обмеження подорожей).

Дослідники розписали чотири сценарії до березня 2021 року.

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Серед країн, для яких робилися прогнози, є й Україна.

У своєму дослідженні вчені виокремили чотири сценарії карантинних обмежень.

Фото Gustavo Fring/pexels

За підрахунками вчених, станом на 23 квітня 2020 року, на 43,9 млн населення України припадає 26,6 тисяч хворих на коронавірус.

Нагадуємо, що офіційно українська влада повідомляє про 7170 випадків коронавірусу.

Порівнюючи активність поширення коронавірусної хвороби в Україні з іншими країнами, варто зазначити, що ми рухаємося за сценарієм Польщі та Швеції.

Наприклад, на 29 день поширення хвороби у Польщі було зафіксовано 6 356 випадків, у Швеції – 6 131, а в Україні – 6 592.

Наразі у Польщі зафіксовано уже 10 169 випадків, а у Швеції – 16 004.

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У своєму прогнозі вчені оцінювали так званий "показник активних інфікувань".

Він враховує кількість людей, в даний час інфікованих COVID-19, а також тих, у кого ще не нема симптомів або вони ще не заразні.

До показника не включаються випадки, коли люди або одужали від коронавірусу або померли.

Чотири сценарії поширення інфекції спираються на такі показники: активні інфіковані (відсоток населення);

період (місяць, рік);

обмежувальні заходи щодо подорожей (зокрема, за допомогою авіаперельотів) з урахуванням активності поширення інфекції (+/- 10%);

Результати з урахуванням цих показників вчені позначали у форматі епідеміологічної кривої.

Сценарій № 1

Поточні карантинні заходи будуть скасовані за два тижні без продовження.

При такому сценарії вчені прогнозують, що загалом до 2021 року в Україні заразиться 28-34 млн людей.

У відсотковому співвідношенні це 64-78% населення.

Найвищий показник активного інфікування у цьому випадку може сягати 2-3,9% населення (890 тис. – 1,7 млн).

Сценарій № 1 Крива темно синього кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива синього кольору: Активність поширення захворювання очікувана, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива блакитного кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива коричневого кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей. Крива рудого кольору: Активність поширення захворювання очікувана, посилені обмеженя щоло подорожей. Крива помаранчевого кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей.

Якщо карантинні заходи будуть тривати лише два тижні, а кількість захворювань буде на 10% більшою, ніж очікувалося – пік епідемії в Україні припаде на початок червня.

У випадку, коли кількість захворювань очікувана – на середину червня, а коли на 10% менше очікуваного – на кінець місяця.

Зі схеми видно, що слабке чи сильне ослаблення заходів щодо подорожей – кардинально не впливає на активність поширення.

За таким прогнозом, у березні 2021 року коронавірусом хворітиме близько 1% населення країни.

Сценарій № 2

Заходи щодо пом'якшення наслідків поширення інфекції залишаються в силі протягом чотирьох тижнів і згодом заміняться слабшими.

За таких умов прогнозується, що всього до 2021 року на коронавірус в Україні захворіє від 21 до 30 млн населення (48-67%).

В піковий період поширення коронавірусу, передбачається від 350 тис. до 1 млн (0,81-2,3%) інфікованих.

Сценарій №2 Крива темно синього кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива синього кольору: Активність поширення захворювання очікувана, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива блакитного кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива коричневого кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей. Крива рудого кольору: Активність поширення захворювання очікувана, посилені обмеженя щоло подорожей. Крива помаранчевого кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей.

Як і за попереднім сценарієм, показники під час посилених та послаблених заходів щодо подорожей за допомогою авіаперельотів критично не відрізняються між собою.

Якщо поширення хвороби буде на 10% вище, ніж очікувалося, пік захворюваності в Україні можна очікувати наприкінці червня.

При очікуваних показниках поширення максимальна кількість інфікувань можлива на початку липня 2020 року.

А якщо поширення хвороби нижче, ніж очікувалося, то пік відбудеться в середині липня (1% населення).

Сценарій № 3

Карантинні заходи скасовані за два тижні та замінені сильнішими обмеженнями.

Третій сценарій найбільш ефективний для зменшення розповсюдження хвороби

Він передбачає, що до 2021 року на COVID-19 захворіє 420-990 тисяч українців.

Сценарій № 3 Крива темно синього кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива синього кольору: Активність поширення захворювання очікувана, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива блакитного кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива коричневого кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей. Крива рудого кольору: Активність поширення захворювання очікувана, посилені обмеженя щоло подорожей. Крива помаранчевого кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей.

Тобто, 0,9-2,3% від загальної кількості населення.

В пікові періоди число інфікованих ймовірно може досягти 34-64 тисячі хворих (0,07-0,1%).

Не залежно від посилення та послаблення обмежень щодо перельотів, а також активності поширення інфекції в межах 10% – найбільше інфікованих прогнозується на кінець квітня 2020 року.

Сценарій № 4

Поточні заходи щодо пом'якшення наслідків залишаються ще протягом двох тижнів, а згодом діють помірні карантинні заходи.

При такому сценарії, пік захворюваності припадає на початок травня.

Сценарій № 4 Крива темно синього кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива синього кольору: Активність поширення захворювання очікувана, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива блакитного кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, послаблені обмеженя щодо подорожей. Крива коричневого кольору: Поширення захворювання на 10% вище, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей. Крива рудого кольору: Активність поширення захворювання очікувана, посилені обмеженя щоло подорожей. Крива помаранчевого кольору: Поширення захворювання на 10% нижче, ніж очікувалося, посилені обмеженя щодо подорожей.

Кількість інфікованих пацієнтів залежить від активності поширення хвороби (+/- 10%).

Вона може сягати 33-65 тисяч хворих (0,07-0,1% населення).

Загалом, якщо дотримуватися четвертого сценарію послаблення карантинних заходів, то до 2021 року максимально може захворіти 2,8 млн населення.

Проте, якщо дотримуватися суворих обмежень щодо подорожей, і при тому, що активність поширення хвороби буде нижчою, ніж очікувалося – мінімальна кількість хворих може дорівнювати 290 тисяч осіб (0,65%).

В такому випадку, четвертий сценарій буде більш вдалим, ніж третій.

Дослідники зазначають, що реальні результати цих сценаріїв залежать від людської діяльності та обмежень для пом'якшення наслідків поширення хвороби.

При цьому навіть з урахуванням певних карантинних обмежень, результат залишається невизначеним та може залежати від:

сезонності вірусу і його реакції на зміну погодних умов;

рішення щодо карантинних обмежень, прийняті іншими країнами;

технічний прогрес в тестуванні, відстеженні контактів і розробці вакцини;

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