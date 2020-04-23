Кличко розповів, як швидко люди одужують від коронавірусу

У половини людей, які перехворіли на COVID-19 та вже не мають симптомів, вірус може зберігатися в організмі від 1 до 8 днів.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, коли відповідав на питання, "Чому люди так повільно одужають від коронавірусу".

Віталій Кличко

"COVID-19 – це агресивна та не до кінця вивчена хвороба.

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Немає ні ліків, ні вакцини. Медики застосовують різні препарати.

Тому лікується коронавірус дуже складно і довго.

За даними фахівців, у середньому процес лікування триває 20 днів.

Є випадки, коли людина хворіла навіть 37 днів.

Аби перевірити, що людина вже поборола вірус, лікарі проводять 2 ПЛР-тести.

Китайські та італійські фахівці теж свого часу почали так робити, бо виявилось, що один тест не може показати, що вірусу в крові вже немає", – додав Кличко.

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Наукові спостереження, щодо того, що вірус може бути в крові людини, яка вже почувається здоровою, дійсно існують.

Одне з таких досліджень було опубліковану в American Journal and Critical Care Medicine.

У досліджені така особливість була помічена саме у пацієнтів з легким протіканням COVID-19.

"Якщо ви мали легку форму коронавірусу, то після одужання варто побути вдома ще два тижні, щоб унеможливити інфікування інших", – радить один з авторів дослідження Ліксін Ксі.

Але варто розуміти, що вибірка дослідження була невелика – усього 16 пацієнтів.

Як було зазначено вище, надійним методом визначити як хворобу, так і одужання, є ПЛР-тест.

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