У Зеленського похвалилися, що українські ШВЛи будуть високоякісні та удвічі дешевшими за імпортовані

На нараді з питань протидії COVID-19 в офісі президента обговорили закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що міністерство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня.

На нараді з питань протидії COVID-19 в офісі президента обговорили закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва.

"Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень", – наголосив президент.

Також секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим Міністерство охорони здоров’я.

"Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими", – сказав Кирило Тимошенко.

Наразі невідомо, хто виробник українських ШВЛ, про які йшлося на нараді

Нагадаємо, що Києві єдиний завод, який виробляв апарати штучної вентиляції легень наразі не функціонує.

"На заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані всі цехи, на яких виробляли продукції. Частково залишилась лише конструкторська документація", – повідомляв мер Києва Кличко.

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