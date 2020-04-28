В України є шанс уникнути піку епідемії – очільник МОЗ

Піку захворювання ми зможемо уникнути, якщо будемо дотримуватись тих рекомендацій й того плану, який розробило Міністерство охорони здоров’я.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов

"Дуже важливо розуміти, що пік – це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна.

На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів.

І якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний", – каже Степанов.

Він також додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину.

"Ми весь час шукаємо баланс між навантаженням на систему та пом'якшенням карантинних обмежень.

Я впевнений, що ситуація під контролем і ми можемо повністю уникнути будь-якого піку", – каже міністр.

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