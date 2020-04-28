В України є шанс уникнути піку епідемії – очільник МОЗ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
5157
28 квітня 2020

Піку захворювання ми зможемо уникнути, якщо будемо дотримуватись тих рекомендацій й того плану, який розробило Міністерство охорони здоров’я.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.  

 Максим Степанов

"Дуже важливо розуміти, що пік це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна. 

На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів.

І якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний", каже Степанов. 

Він також додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину.

"Ми весь час шукаємо баланс між навантаженням на систему та пом'якшенням карантинних обмежень. 

Я впевнений, що ситуація під контролем і ми можемо повністю уникнути будь-якого піку",  каже міністр. 

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 575
Подорожі

Коли вдома не сидиться: 32 онлайн-екскурсії по всьому світу

Дарія Поперечна
 5561
Здоров'я

"За день використовуємо стільки кисню, скільки не брали за місяць" – директор найбільшої лікарні Буковини, охопленої коронавірусом

Ольга Кириленко
 3465
Здоров'я

Фітнес для мам: спорт під час вагітності та відновлення після пологів

Катерина Мацюпа