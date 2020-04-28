В України є шанс уникнути піку епідемії – очільник МОЗ

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
43416
28 квітня 2020

Піку захворювання ми зможемо уникнути, якщо будемо дотримуватись тих рекомендацій й того плану, який розробило Міністерство охорони здоров’я.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.  

 Максим Степанов

"Дуже важливо розуміти, що пік це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна. 

Реклама:

На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів.

І якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний", каже Степанов. 

Він також додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину.

"Ми весь час шукаємо баланс між навантаженням на систему та пом'якшенням карантинних обмежень. 

Я впевнений, що ситуація під контролем і ми можемо повністю уникнути будь-якого піку", каже міністр. 

Редакція "Української правди. Життя" звернулась за роз'ясненнями щодо того, що таке "пік епідемії" до епідеміолога, завкафедри епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця Ірини Колеснікової.

Реклама:

"Пік епідемії  це найбільша кількість захворювань.

Його можна максимально розтягнути в часі, якщо Україна, наприклад,  вирішить продовжити карантинні обмеження до винайдення й потрапляння вакцини в Україну.

Якщо в суспільстві понад 10% не імунних, то хвороба буде розповсюджуватись", – пояснила вона. 

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1950
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2879
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20631
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій