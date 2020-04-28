В України є шанс уникнути піку епідемії – очільник МОЗ

Піку захворювання ми зможемо уникнути, якщо будемо дотримуватись тих рекомендацій й того плану, який розробило Міністерство охорони здоров’я.
Про це на прес-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
|Максим Степанов
"Дуже важливо розуміти, що пік – це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна.
На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів.
І якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний", – каже Степанов.
Він також додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину.
"Ми весь час шукаємо баланс між навантаженням на систему та пом'якшенням карантинних обмежень.
Я впевнений, що ситуація під контролем і ми можемо повністю уникнути будь-якого піку", – каже міністр.
Редакція "Української правди. Життя" звернулась за роз'ясненнями щодо того, що таке "пік епідемії" до епідеміолога, завкафедри епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця Ірини Колеснікової.
"Пік епідемії – це найбільша кількість захворювань.
Його можна максимально розтягнути в часі, якщо Україна, наприклад, вирішить продовжити карантинні обмеження до винайдення й потрапляння вакцини в Україну.
Якщо в суспільстві понад 10% не імунних, то хвороба буде розповсюджуватись", – пояснила вона.
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