МОЗ обіцяє за тиждень вирішити питання тестування на антитіла COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я вирішують, як використовувати тести імуноферментного аналізу (ІФА) на виявлення антитіл, в тому числі українського виробництва.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 27 квітня.
|Фото Gustavo Fring/pexels
"ІФА- тести виявляють антитіла присутні в крові людини, яка перехворіла коронавірусною хворобою.
Порівнюючи з іншими захворюваннями, ми можемо вважати, що людина, в якої є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19.
Ми розглядаємо використання ІФА тестів, але в який спосіб будемо це робити – визначимося на цьому тижні.
Плануємо провести консультації з нашими вченими Національної академії медичних наук та експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодо способу та потреб використання ІФА тестів", – розповів міністр.
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Глава міністерства зазначив, що перевагу будуть віддавати тестам вітчизняного виорюництва.
"Ми розглядаємо можливість використання українських тестів такого типу, якщо вони будуть відовідати стандартам.
Вітчизняні будуть у нас в пріоритеті.
Вважаю підтримку українського виробництва – правильним рішенням", – пояснив очільник.
Крім того, Максим степанов додав, що "золотим стандартом виявлення COVID-19 є ПЛР-тести".
"Ми кожного дня нарощуємо кількість їх здійснення, розширюємо алгоритми та механізми тестування.
На минулому тижні додали тестування медичних працівників", – додав він.
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