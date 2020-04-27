МОЗ обіцяє за тиждень вирішити питання тестування на антитіла COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 квітня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я вирішують, як використовувати тести імуноферментного аналізу (ІФА) на виявлення антитіл, в тому числі українського виробництва.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 27 квітня. 

Фото Gustavo Fring/pexels

"ІФА- тести виявляють антитіла присутні в крові людини, яка перехворіла коронавірусною хворобою. 

Порівнюючи з іншими захворюваннями, ми можемо вважати, що людина, в якої  є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19.

Ми розглядаємо використання ІФА тестів, але в який спосіб будемо це робити – визначимося на цьому тижні. 

Плануємо провести консультації з нашими вченими Національної академії медичних наук та експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодо способу та потреб використання ІФА тестів", – розповів міністр.

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Глава міністерства зазначив, що перевагу будуть віддавати тестам вітчизняного виорюництва. 

"Ми розглядаємо можливість використання українських тестів такого типу, якщо вони будуть відовідати стандартам.

Вітчизняні будуть у нас в пріоритеті.

Вважаю підтримку українського виробництва – правильним рішенням", – пояснив очільник.

Крім того, Максим степанов додав, що "золотим стандартом виявлення COVID-19 є ПЛР-тести"

"Ми кожного дня нарощуємо кількість їх здійснення, розширюємо алгоритми та механізми тестування.

На минулому тижні додали тестування медичних працівників", – додав він. 

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