Очільник МОЗ розповів, чому немає чіткої статистики щодо безсимптомних носіїв

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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28 квітня 2020

Достовірної інформації щодо безсимптомних носіїв в Україні не існує. 

Про це заявив на прес-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

 

Достовірної інформації щодо безсимптомних носіїв в Україні не існує. 

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Фото Gustavo Fring/pexels

"Ця інформація буде можлива, лише коли запровадять ІФА-тести (тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл), які зараз проходять відповідну експертизу, в тому числі й українського виробництва. 

Але якщо подивитись на ці випадки захворювання, які ми фіксуємо в Україні, то дійсно, є певна кількість людей, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19", пояснив Степанов. 

Він додав, що це побачили також завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція). 

"Більш чітко ми зможемо сказати, коли будуть саме ці цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням", каже міністр.

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