Очільник МОЗ розповів, чому немає чіткої статистики щодо безсимптомних носіїв

Достовірної інформації щодо безсимптомних носіїв в Україні – не існує.

Про це заявив на прес-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Достовірної інформації щодо безсимптомних носіїв в Україні – не існує. Фото Gustavo Fring/pexels

"Ця інформація буде можлива, лише коли запровадять ІФА-тести (тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл), які зараз проходять відповідну експертизу, в тому числі й українського виробництва.

Але якщо подивитись на ці випадки захворювання, які ми фіксуємо в Україні, то дійсно, є певна кількість людей, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19", – пояснив Степанов.

Він додав, що це побачили також завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція).

"Більш чітко ми зможемо сказати, коли будуть саме ці цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням", – каже міністр.

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