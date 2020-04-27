МОЗ перевіряє: у регіонах купили костюми лікарів, чи "малярів"

Міністерство охорони здоров'я розпочало перевірку регіонів, щодо якості костюмів індивідуального захисту для медичних працівників.

Про початок перевірки повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Cтепанов

"Зараз ми розпочинаємо перевірку того, що закуповувалось та його якості.

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МОЗ ще на минулому тижні розіслало відповідні запити до державних адміністрацій.

Ми хочемо, щоб нам чітко повідомили в розрізі кожного регіону, що закуповувалось, куди це постачалось та яким стандартам відповідає.

Бачимо непоодинокі випадки, коли закуповуються не костюми біологічного захисту, а костюм малярів.

Так не може продовжуватися, тому ми проведемо перевірку та зробимо висновки", – розповів очільник міністрества.

Стосовно виділення коштів та контролю закупівель, Максим Степанов зазначив:

"Коли кошти виділяються органами місцевого самоврядування питання виділення коштів та закупівлі засобів індивідуального захисту, знаходиться на контролі та в зоні відповідальності місцевої влади.

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Звісно, МОН теж контролює цей процес – що саме та в який спосіб закуповується", – додав міністр.

Нагадаємо, що інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною Максим Степанов назвав маніпуляцією.

При цьому, раніше народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова оприлюднила інформацію про закупку МОЗом засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку.

В Офісі президента причиною такого рішення назвали відсутність у відчизняних виробників спеціальної тканини для захисту, а у МОЗ поскаржились на неправильні шви у захисних костюмах.

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