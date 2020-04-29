МОЗ забере гроші на фінансування лікарень з майбутнього

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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29 квітня 2020

Міністерство охорони здоров’я виділить гроші на фінансування лікарень із субвенції, яка була передбачена на жовтень-грудень 2020 року у розмірі 241,8 мільйона гривень. 

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 29 квітня. 

 

"З метою врегулювання ситуації з критичним фінансуванням закладів охорони здоров’я, яке ми дуже гостро відчуваємо зі старотом другого етапу реформи з 1 квітня, МОЗ спільно з Мінфіном опрацювали питання наближення і отримання фінансування у квітні коштів субвенції, яка була передбачена регіонам жовтень-грудень", - розповів Степанов.

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За словами Степанова, ці кошти перерахують регіонам вже 29-30 квітня. 

Ці кошти насамперед підуть до закладів, які отримали недофінансування, яким не вистачає коштів на заробітну плату, повідомив міністр.

Раніше Степанов повідомляв, що близько тисячі лікарень у 2020 році будуть недофінансовані – очільник МОЗ.

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Що робитиме МОЗ, щоб не закривати лікарні. Пояснив Степанов

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