Лабораторії Києва не справляються з тестуванням на COVID-19 – представник міськради

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
2650
30 квітня 2020

У Києві потрібно відкривати нові лабораторії для опрацювання тестів на виявлення коронавірусу, бо наявні не можуть впоратися з навантаженням. 

При цьому столиці катастрофічно не вистачає тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це під час брифінгу повідомив голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олега Гелевей.

Реклама:
Київські лабораторії не можуть впоратися з навантаженням. Фото Chokniti Khongchum/Pexels

"Наші лабораторії вже не справляються. 

Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин.

Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби.

Тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", – цитує очільника комісії "Суспільне"

За словами Олега Гелевея, тести на виявлення COVID-19 забезпечили лише медиків мобільних бригад, які працюють тільки вдень, тоді як швидкі їх не отримали.

Крім того, глава комісії повідомив про, що серед хворих у столиці відносно високий відсоток хворих медиків. 

Реклама:

А доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.

Вас також може зацікавити:

50 тисяч лікарю й 30 тисяч медсестрі: Кличко анонсував зарплати за березень

Київські медики отримають доплату – Кличко

Київ отримав швидкі тести для діагностики COVID-19

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1950
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2879
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20631
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій