Лабораторії Києва не справляються з тестуванням на COVID-19 – представник міськради

У Києві потрібно відкривати нові лабораторії для опрацювання тестів на виявлення коронавірусу, бо наявні не можуть впоратися з навантаженням.

При цьому столиці катастрофічно не вистачає тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це під час брифінгу повідомив голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олега Гелевей.

Київські лабораторії не можуть впоратися з навантаженням. Фото Chokniti Khongchum/Pexels

"Наші лабораторії вже не справляються.

Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин.

Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби.

Тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", – цитує очільника комісії "Суспільне".

За словами Олега Гелевея, тести на виявлення COVID-19 забезпечили лише медиків мобільних бригад, які працюють тільки вдень, тоді як швидкі їх не отримали.

Крім того, глава комісії повідомив про, що серед хворих у столиці відносно високий відсоток хворих медиків.

А доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.

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