Ляшко спростував те, що Україні не потрібно багато тестувань на COVID-19

В ефірі "Свобода слова" на ICTV заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджував, що Україна може робити понад 30 тисяч тестів на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.

Проте на прес-брифінгу він наголосив, що ніколи не казав, ніби Україні не потрібно багато тестувань.

"Зараз в засобах масової інформації поширюють заяви про те, ніби я сказав, що Україні не потрібно робити багато тестувань. Я такого ніколи не казав.

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Україна може проводити до 30 000 тестів на добу. Це я кажу про тестування у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР. Наразі ми маємо ситуацію, коли тестуємо 1500 зразків в день.

Вірусологічні лабораторії сьогодні не завантажені на 100%.

Тому ми переглядаємо алгоритми доставки зразків. Я нікого не хочу звинувачувати. Ми переглядаємо, де може бути збій доставки зразків на дослідження", – сказав Ляшко.

Віктор Ляшко

Також він додав, що МОЗ не закликає проводити бездумне тестування, натомість варто працювати по чітких алгоритмах.

Наразі алгоритм дій такий: при симптомах, які можуть вказувати на COVID-19 варто зателефонувати сімейному лікарю. Він проведе консультацію та або виїде сам, або направить за потребу мобільну бригаду, яка забере зразки на дослідження. Реклама: Якщо сімейного лікаря немає – телефонуйте 103 та розповідайте ситуацію.

"Швидка не буде виїжджати на кожний випадок, якщо немає критеріїв для госпіталізації, але вона зможе надати консультацію, та у разі необхідності направить до вас мобільну бригаду", – уточнив Ляшко.

У разі відмови тестування можна звернутись на гарячу лінію. Це дозволить проаналізувати області з найвищою відмовою у тестуванні.

Номер: 0800505201

Наразі дозволено робити ПЛР-тести всім медичним закладам, які мають для цього ліцензію.

Обов'язкова умова – звітувати про результати регіональним закладам охорони здоров'я.

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