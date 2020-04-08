В Україні виріс рівень летальності від коронавірусу

Показник летальності на сьогодні в Україні становить 3,1%.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 8 квітня.

3 квітня рівень летальності від COVID-19 становив 2,4%.

Реклама:

Рівень летальності – це кількість мертвих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків на COVID-19

"Якщо ми порівнюємо з іншими країнами нашого Європейського регіону, то побачимо, що сьогодні в Іспанії показник летальності становить 9,9%, в Італії – 12,6%, при тому, що в останні дні в Італії спостерігається зниження кількості випадків коронавірусної хвороби.

Наприклад, за минулу добу було зареєстровано плюс 3 тисячі випадків.

До цього реєструвалося в районі 5 тисяч випадків щодня", – розповів Ляшко.

За його слоами, значно зростає кількість випадків у Франції, і коефіцієнт летальності становить 9,5%.

В Німеччині коефіцієнт не досягає 2%, а в Південній Кореї на рівні 1-1,5%.

Рівень летальності – це кількість померлих від коронавірусу поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків на COVID-19 і помножена на 100%.

Реклама:

Цей показник не варто плутати із рівнем смертності. Це загальна кількість смертей, що сталися протягом певного періоду часу, поділена на кількість населення на той момент.

Також Ляшко додав, що приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби в порівнянні з попередньою добою склав 14%.

У статевій структурі переважають жінки – їх 55%. Смертельні випадки зареєстровані в 16 областях країни. Найбільше помирають люди віком від 60 років. Це близько 60%.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя